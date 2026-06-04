Cuevillas (Junts) oficialitza la seva candidatura per ser l'alcaldable a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas ha oficialitzat que presentarà la seva candidatura per ser l'alcaldable de Junts a Barcelona mancant un any per a les eleccions municipals.
Ho ha explicat en una anotació en 'X' recollit per Europa Press, en el qual ha explicat que ha decidit fer el pas "després de pensar-ho molt, d'escoltar a molta gent i compartir moltes converses".
"Ho faig amb il·lusió, amb sentit de responsabilitat i amb la convicció que Barcelona mereix tornar a creure en si mateixa", ha subratllat.
Cuevillas haurà de competir en un possible procés de primàries amb el líder de Junts en l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí; la secretària primera de l'Mesa del Parlament i diputada Glòria Freixa, i la diputada en el Congrés Pilar Calvo.
Junts va activar el dilluns el procés d'elecció de l'alcaldable amb la constitució de la Comissió Municipal Territorial (CMT), l'òrgan que s'encarregarà de pilotar el procés, i aquest dijous acaba el termini de presentació de candidatures.