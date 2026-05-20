Cuevillas (Junts) demana fer primàries a Barcelona si hi concorre

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
L'advocat Jaume Alonso-Cuevillas ha confiat que se celebrin unes primàries si es presenta per encapçalar la llista de Junts a Barcelona, després de deixar clar que "no tindria sentit que hi hagués una designació directa si hi hagués més d'un candidat".
En unes declaracions a Europa Press, ha explicat que el reglament de Junts és obert i que permet tant la celebració de primàries com la designació directa, però defensa que al partit sempre han fet gala "d'una gran radicalitat democràtica".
"Ho hem votat tot", ha recalcat Cuevillas, malgrat afegir que no li correspon a ell decidir sobre unes primàries.
En espera d'aquesta decisió, l'advocat ha assegurat que parlarà amb qui calgui per decidir si aspira a ser candidat per Barcelona.
"Ho afronto amb empenta i ganes", ha apuntat, a més de reiterar que ja ho va comunicar a l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont.