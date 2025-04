Cuerva (Cepyme) veu com una decisió "personal de Garamendi" la candidatura de la CEOE a substituir-lo

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Confederació Espanyola de la Petita i Mitjana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva, ha afirmat que "ha de ser una percepció personal" del president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, la presentació de la candidata de la CEOE, Ángela de Miguel, a substituir-lo en les eleccions a la confederació de pimes del mes de maig.

"Ho he preguntat al mateix Garamendi i no he trobat una resposta convincent de què és el que està passant o què és el que ha ocorregut", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press respecte a si li havia preguntat per la decisió.

Sobre les acusacions contra De Miguel per presumptament haver afavorit els advocats del seu propi despatx a Valladolid, ha expressat que no coneix el cas, però ha apuntat que en les organitzacions empresarials, a parer seu, sempre s'ha de tenir una màxima: "Cal venir a servir i no a servir-se".