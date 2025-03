Cuerpo: les crítiques al traspàs d'immigració són el "senyal" que és un text equilibrat

Sobre l'OPA de BBVA al Sabadell, demana esperar a la conclusió i l'anàlisi de la CNMC

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, considera les crítiques al traspàs d'immigració com "un senyal que potser és un text equilibrat i és un bon avenç".

"Per mi és important que intentem avançar en l'eficiència de la gestió a través de la delegació d'aquestes competències, no només per una millor coordinació, sinó també per fer-ho amb les autoritats que estan més a prop del terreny", ha dit en una entrevista d'aquest dimecres a Rac 1 recollida per Europa Press en preguntar-li sobre les crítiques rebudes després de l'anunci.

Ha afegit que el Govern central ha de ser "capaç d'explicar" l'acord i el que suposa, segons ell, aquest avenç i, en referència al rebuig de Podem a l'acord, els ha proposat, en les seves paraules, anar al fons del text.

OPA DE BBVA A BANC SABADELL

Pel que fa a la posició de l'executiu espanyol en l'oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell, ha demanat "no anticipar esdeveniments" i esperar a la conclusió i l'anàlisi de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC).

Ha afegit que el Govern central ja va mostrar "preocupació" respecte a l'operació quan es va fer pública, i ha apuntat que podria suposar una, a parer seu, excessiva concentració en el mercat, en particular per a Catalunya i també per a la Comunitat Valenciana.