Cuerpo veu "encertada" la dimissió del president d'Adif i diu que ha al·legat "motius similars" a Óscar Puente

Marta Fernández - Europa Press
MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha assegurat que el president d'Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, ha dimitit per "motius similars" als exposats aquest dimarts per Óscar Puente abans de renunciar a continuar dirigint el Ministeri de Transports 6 dies després de l'accident d'Urda (Toledo).
"Hem tingut una reunió aquesta tarda i ell m'ha presentat la dimissió", ha aclarit Cuerpo aquest dimecres durant una entrevista a TVE recollida per Europa Press, rebutjant que hagi estat un cessament, i ha afirmat que es tracta d'una decisió "encertada".
Preguntat sobre la possibilitat que hi hagi més canvis en les properes setmanes, el ministre d'Economia ha subratllat la importància de "continuar fent passes per restablir la confiança" en el "sistema d'alta velocitat" de la xarxa ferroviària.
Així, ha destacat els "passos importants" que s'han donat aquesta setmana "en matèria operativa del centre de control d'Adif" per part del Consell de Ministres, així com en l'"àmbit tecnològic", "dels protocols" i en "recursos humans", als quals se sumen les decisions "en matèria de finançament" per "assegurar la inversió en manteniment".
"S'ha aprovat al Consell d'ADIF aquest increment de la inversió de fins a un 50% per als propers cinc anys, arribant gairebé als 19.000 milions", ha afegit.
Cuerpo ha dit que la seva "primera conversa" després que el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciés el seu nomenament al capdavant de Transports, ha estat amb Puente, amb qui ha estat al Ministeri per "aterrar tots els assumptes pendents".
En aquest sentit, ha afirmat que demà es reunirà amb els sindicats per les vagues convocades al sector ferroviari perquè, en cas de produir-se, "siguin en les millors condicions possibles també en matèria de prestació de serveis per als usuaris".
Aquest dimarts, després de la seva compareixença davant la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats per donar explicacions per l'accident ferroviari, Puente va anunciar la seva dimissió com a ministre i la seva renúncia a concórrer a les llistes electorals del Partit Socialista el proper 29 de novembre.
La renúncia es va produir 6 dies després de l'accident que va costar la vida a 69 persones i 9 mesos després del descarrilament d'un AVE de Renfe a Adamuz (Còrdova), en què van morir 46 viatgers després que els vagons de cua envaïssin el carril contrari i impactessin contra un Iryio que circulava en sentit oposat.