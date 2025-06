Cuerpo veu compatible la unió bancària a Europa i "salvaguardar" un sector amb bancs mitjans

BARCELONA 29 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha defensat que la unió bancària a escala europea amb bancs prou grans per ser competitius és compatible amb "salvaguardar un sector financer diversificat, en què hi hagi també a escala nacional entitats de grandària mitjana o fins i tot més petits".

En una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, ha defensat que el Govern central plantegi condicions a l'opa del BBVA al Banc Sabadell, per protegir els interessos generals durant la transició a un sector financer europeu més competitiu.

"No perdem alguns dels avantatges comparatius que tenim ara mateix, en particular a Espanya, amb bancs, amb més aterratge i més proximitat" amb els clients a escala regional i local, ha dit.

NO PRETENEN DIFICULTAR

Ha negat que les mesures aprovades pretenguin dificultar l'operació i ha confiat que hi haurà intenció de complir totes les condicions, "perquè també va en el propi interès del banc per ser capaços de tenir aquest període limitat a tres anys i no ampliat a cinc".

Sobre la capacitat del BBVA de nomenar nous consellers del Sabadell si es fa l'operació, ha afirmat que els nous hauran de "continuar vetllant per l'interès de la seva entitat de manera autònoma i de maximitzar el valor, en aquest cas, de Banc Sabadell".

Quant a la possibilitat que traslladessin la seu social de Sabadell a Bilbao, ha recordat que el mateix banc català acaba de tornar a Catalunya: "Això és el que esperem en aquest sentit: una continuïtat en la política del mateix banc".

"Som molt prudents pel que fa al punt del procés en què estem. Ara estem parlant de l'adquisició, no hem entrat a parlar de la fusió", ha assegurat.

"Seguim al peu de la lletra el que ens habilita i el que ens possibilita la nostra normativa", que a més és compatible amb l'europea, ha assegurat sobre les condicions del Govern central.

Respecte al fet que el BBVA recorregués als tribunals, ha defensat la capacitat del Govern central de posar condicions que protegeixin l'interès general "que siguin diferents de les de competència".

Per ell, aquestes condicions es poden interpretar com a condicions de flexibilització o d'enduriment, "però són objectius diferents dels de competència".

ELS ARANZELS DE TRUMP

Cuerpo també ha parlat de possibles represàlies del Govern dels EUA contra Espanya davant dels aranzels: ha rebutjat especular mentre la CE hi negocia, però ha assegurat a empreses i productors espanyols de tots els sectors que "Espanya i la UE estaran aquí per defensar els seus interessos".

Considera que l'actitud en la negociació ha de ser prudent i oberta per protegir la relació comercial, que defineix com la més important del món, perquè "són 4.600 milions d'euros que travessen l'Atlàntic diàriament".

Per això, creu que Espanya defensarà una solució per ser capaces d'avançar i fins i tot integrar-se més, però Europa "té les eines necessàries si no s'arriba a un acord just i equilibrat per defensar els seus interessos".

LA SEVA CANDIDATURA A L'EUROGRUP

El ministre és conscient de la dificultat de la seva candidatura a presidir l'Eurogrup (el fòrum de ministres de Finances de l'eurozona) en vista de la possible reelecció del popular irlandès Paschal Donohoe, però la veu possible: "No hauria formalitzat la candidatura si no ho hagués percebut".

Creu que l'Eurogrup "ha d'exercir un paper més important" en una agenda política europea més àgil i ambiciosa davant de l'escenari geopolític, i que Espanya vol potenciar al màxim aquest paper, per agilitar l'avenç en àmbits determinants per al creixement, el reforç de l'estat del benestar i la integració de l'eurozona.

CONFERÈNCIA DE SEVILLA

A la Conferència Internacional sobre Finançament al Desenvolupament que comença aquest dilluns a Sevilla, Espanya plantejarà juntament amb el Banc Mundial una plataforma per intercanviar experiències en bescanvis de deute: "És la capacitat que tenim els creditors, en aquest cas bilaterals, de perdonar deute a canvi d'una inversió".

"Volem fomentar el desenvolupament i el creixement a llarg termini d'aquests països", ha explicat.