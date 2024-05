Cuerpo treballarà perquè la "unanimitat" sobre la llei del sòl es reflecteixi al Congrés

El Govern central treballarà per tirar endavant la llei després de la manca de suports parlamentaris

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha dit aquest dijous que el Govern central treballarà perquè la "unanimitat" dels principals actors del sector de l'habitatge sobre la llei del sòl es reflecteixi al Congrés.

Ho ha declarat als mitjans durant la segona jornada de la 39a Reunió del Cercle d'Economia, que se celebra fins divendres al Palau de Congressos de Catalunya, després que el Govern central ha sol·licitat aquest matí retirar de l'ordre del dia del ple del Congrés la reforma de la llei del sòl davant la manca de suports parlamentaris.

Segons Cuerpo, la llei compta amb el suport dels ajuntaments, del sector de l'habitatge i "de la majoria de les comunitats autònomes".

"Hi ha unanimitat quant al diagnòstic i també per part dels actors quant al benefici que pot suposar aquesta llei. Més enllà d'això, a nivell polític, hem de ser capaços d'arribar a aquest acord", ha afegit.

Ha dit que el Govern central treballarà per tirar endavant la llei, ja que és important per "superar aquest coll d'ampolla d'accés de manera assequible al mercat de l'habitatge" perquè dona eines per augmentar l'oferta.

BBVA-BANC SABADELL

Preguntat per l'OPA hostil del BBVA a Banc Sabadell, ha reiterat que el Ministeri d'Economia "no té un element de decisió" sobre la qüestió, sinó que depèn d'altres autoritats, com la CNMV o la CNMC.

Ha explicat que al Govern central l'amoïna la "concentració i impacte d'una possible reducció de la competència de manera efectiva" i els elements de cohesió territorial i inclusió financera.