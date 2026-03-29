Cuerpo, sobre el PP: "Seguiré tendint la mà, intentant arribar a acords"

Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu
Assegura que s'està controlant que les rebaixes fiscals es traslladin als preus finals
BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -
El recentment nomenat vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa ha afirmat en ser preguntat per les seves relacions amb altres grups polítics, especialment amb el Partit Popular (PP) que, per la seva banda, seguirà "tendint la mà, intentant arribar a acords".
Ho ha manifestat en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press aquest diumenge, en la qual ha assenyalat que ja ho va fer en la negociació del reial decret per reduir l'impacte dels aranzels, encara que no va funcionar, doncs el PP va abandonar la negociació i que encara que tampoc ha recolzat les mesures contra l'impacte de la guerra d'Iran, des del Govern no cessaran en la seva obstinació d'intentar incloure'ls en la negociació.
Precisament sobre l'abstenció del PP en el paquet d'ajudes urgents davant de l'impacte de la guerra a Orient Pròxim, amb baixada d'impostos de la llum i els combustibles i ajudes als sectors més afectats, Cuerpo ha assenyalat que deien estar contents amb les mesures i que creien que tindrien un impacte positiu: "Jo crec que això deuria traduir-se directament en un vot positiu. Si s'han abstingut, doncs ells hauran de dir les raons".
Sobre aquestes ajudes, ha dit que s'aniran ajustant de manera flexible segons el desenvolupament de la guerra: "Hem tingut en compte que ha d'estar ajustat als impactes que estem veient, anant allà on més es necessita, als sectors més afectats, i tenint a més una visió de mitjà i llarg termini de dinamisme, de flexibilitat per seguir responent més endavant si és que aquest conflicte segueix generant impactes negatius, depenent de la seva evolució".
Sobre com controlarà el Govern que les rebaixes fiscals aprovades es traslladin al producte final ha dit que s'està controlant dia a dia gràcies a un seguiment reforçat i detallat, que permet veure com evolucionen els preus: "El que veiem és que aquesta baixada d'impostos ja s'ha traslladat, cinc dies després de l'inici de les mesures, en un 90% a menors preus per als ciutadans".
Sobre si existeix un risc de desabastiment de carburant a Espanya, el ministre ha dit que a causa de l'increment de les reserves de gas, les subterrànies estan al doble de la Unió Europea, per la qual cosa Espanya compta amb una situació de major protecció: "Estem més preparats del que estàvem abans".
PRÒRROGA DE LLOGUERS
Sobre la possibilitat que s'aprovi en el Consell de Ministres el decret de pròrroga de lloguers, Cuerpo ha reconegut que "ara mateix no hi ha una majoria" per convalidar-ho, encara que des del Govern treballaran per aconseguir que tiri endavant.
En aquest sentit, ha assenyalat que es tracta d'una "mesura d'alleujament" sobre la incertesa econòmica de les famílies a les quals els toca renovar el contracte.
Sobre la seva relació amb la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha dit que tenen "unes relacions absolutament normalitzades" i fins i tot excel·lents tant amb ella com amb la resta de ministres dels socis de Govern, encara que això no vol dir que hagin de parlar, negociar i arribar a enteses sobre mesures i sobre com volen portar endavant objectius comuns.
INDRA
Preguntat per la situació d'Indra, ha assenyalat que espera que no només aquesta empresa, sinó la resta del sector de defensa segueixi creixent, i ha recordat el pla que va presentar el president del Govern, Pedro Sánchez, de més de 10.000 milions d'inversió.
Cuerpo ha insistit que el 80% de la inversió es quedarà en empreses espanyoles i fins al 90% en empreses europees, la qual cosa determinarà un creixement del sector a mitjà o llarg termini.
MODERACIÓ
Sobre si seguirà mantenint un to moderat, Cuerpo ha dit que no pot evitar-ho perquè ell és així però, a més, és el que li ha encomanat el president, que segueixi sent com és: "En aquest camí, amb aquesta mà extesa al diàleg i amb una aproximació de moderació, que és la que he tingut fins ara".
Al seu semblar, l'important és dialogar, tendir la mà i arribar a acords, perquè a través d'aquests acords és com s'aconsegueix que les mesures s'implementin i que perdurin en el temps, el que es veu traduït en beneficis a llarg termini, conquestes socials i avançar cap a la modernització de l'economia.