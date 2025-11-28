Cuerpo no presenta la seva candidatura per presidir l'Eurogrup

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID/BRUSSEL·LES 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha decidit no presentar la seva candidatura per presidir l'Eurogrup després de la sortida de l'irlandès Pascal Donohoe, segons han confirmat a Europa Press fonts del Ministeri d'Economia.
Cuerpo va optar sense èxit al juliol a agafar el relleu de Donohoe al capdavant de l'Eurogrup, però l'irlandès va ser revalidat per consens per repetir en el càrrec que ocupava des del 2020, després d'imposar-se aleshores a l'espanyola Nadia Calviño.
L'irlandès, no obstant això, amb prou feines havia començat el nou mandat de dos anys i mig quan aquest mes de novembre va dimitir com a ministre i, per tant, va sortir de l'Eurogrup per passar a ser director gerent i responsable de Coneixement del Banc Mundial.