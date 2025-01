Cuerpo: "L'economia espanyola creixerà en 2025 per sobre del 2,4%"

El Govern espanyol revisarà a l'alça les previsions de creixement aquest mes i 2024 tancarà amb un creixement de fins al 3,2%

MADRID, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, preveu que l'economia espanyola creixerà el 2025 per sobre del 2,4%, i ha dit que el Govern espanyol actualitzarà les seves previsions a la fi de gener, després que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) certifiqui que l'economia ha acabat 2024 amb un creixement per sobre del 3%.

"El que tindrem per 2024 és un creixement del 3,1% ó del 3,2%, depenent de l'impacte final que tingui la Dana, i això ens aporta per a l'arrencada de 2025 un arrossegament d'1,2 punts de creixement, per la qual cosa l'any tindrà també un creixement, fort i robust", ha assegurat en una entrevista de la Cadena Ser recollida per Europa Press.

"Quan tinguem les xifres de l'últim trimestre quedarà patent que podrem estar per sobre del 2,4%. Actualitzarem la previsió a la fi de gener, quan tinguem les xifres de creixement econòmic del conjunt de 2024", ha afirmat.

Cuerpo es marca com a objectiu per a enguany "ser capaços que aquestes bones notícies li arribin als ciutadans en el seu moment a dia i que sentin un punt d'orgull de com s'està comportant l'economia espanyola".

"Espanya està aportant el 40% del creixement de la zona euro i, a més, estem creant ocupacions a l'altura de França i Alemanya junts. És un creixement sostenible perquè és equilibrat i ens permet aconseguir coses que abans no s'aconseguien", ha destacat.

Preguntat per si aquest creixement és sostenible sense pressupostos per 2025, ha dit que el seu govern ha complert aquest any tots els seus compromisos sense pressupostos. Però reconeix que "és molt important aprovar els Pressupostos perquè és la forma de plasmar en diners el grans objectius de política econòmica que tenim".

El ministre ha fet servir el símil que va dir la setmana passada el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez: "Suarem la samarreta per aconseguir un acord en matèria de pressupostos per a l'any 2025".

Quant a l'impost als beneficis de les companyies energètiques que va aprovar la setmana passada a través d'un Reial decret i que probablement decaurà per falta de suports en el Congrés, reconeix que "aquest és un dels elements més complexos de la negociació, amb partits que tenen visions que a priori poden semblar oposades". "TreballarEM per arribar a un acord", però assumeix que si el Congrés tomba el decret no hi haurà més intents.

"Jo crec que ja hem fet aquest esforç i hem complert amb el nostre compromís", ha dit.

Malgrat que les últimes dades de compravenda d'habitatges i de signatura d'hipoteques s'apropen als nivells del 'boom' immobiliari de 2007, descarta que la situació actual sigui comparable: "El sector de la construcció pesa al voltant del 6% del PIB i va arribar a estar en el pic de la bombolla en el 12%-13%, per la qual cosa hi ha espai perquè el sector creixi. I un altre punt de partida que és molt més favorables és la situació financera de les llars".