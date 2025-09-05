Cuerpo espera tenir una "negociació fructuosa i fructífera" dels pròxims pressupostos

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha dit que estan "confiats a tenir una negociació fructuosa i fructífera" dels pròxims pressupostos.
Ho ha declarat als mitjans aquest divendres juntament amb el president de la patronal catalana Pimec, Antoni Cañete, després d'una jornada en què s'ha presentat una nova línia de finançament de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) per a les pimes.
"Volem avançar, ens arremangarem", ha respost Puente preguntat per la negociacions amb Junts de cara als comptes de l'any vinent.
A parer seu, el que necessita l'economia espanyola és un bon projecte per als pressupostos: "En qualsevol cas hem de continuar treballant".
OBERTURA DE L'ANY JUDICIAL
Sobre l'obertura de l'any judicial, Cuerpo ha apostat per fer un esforç per "garantir la normalitat institucional", i ha dit que la participació en l'acte d'aquest divendres promou el respecte a les institucions.
"És l'esforç que hem de fer per part de tots els polítics, normalitzar en aquest cas la discussió política que hi pugui haver, però per descomptat fomentar el respecte a les institucions", ha assegurat.