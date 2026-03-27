Cuerpo i España prometen el càrrec com a vicepresident primer i ministre d'Hisenda davant Felip VI

El vicepresident primer del Govern central i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i el nou titular d'Hisenda, Arcadi España, amb el rei Felip VI al palau de La Zarzuela - Pool
MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
El vicepresident primer del Govern central i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, i el nou titular d'Hisenda, Arcadi España, han promès el seu càrrec davant el rei Felip VI al palau de La Zarzuela.
A l'acte també hi han assistit el president espanyol, Pedro Sánchez, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, com a notari major del Regne; la presidenta del Congrés, Francina Armengol; el president del Senat, Pedro Rollán; el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; i la directora general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, María Esther Pérez Jerez.
Els membres de l'executiu han promès el càrrec davant un exemplar facsímil de la Constitució editat per les Corts Generals el 1980, obert pel Títol IV, que tracta del govern i de l'administració, segons ha detallat La Zarzuela.
Posteriorment, a les 12.30 hores, escenificaran el tradicional traspàs de carteres com a vicepresident primer, en el cas de Cuerpo, i com a ministre d'Hisenda, en el d'España, amb María Jesús Montero, a la seu del Ministeri d'Hisenda.
Sánchez va anunciar dijous els nomenaments de tots dos, en substitució de Montero, que deixa l'executiu per concórrer com a candidata del PSOE a les eleccions autonòmiques d'Andalusia que se celebren el pròxim 17 de maig.