Cuerpo diu que no hi ha "cap influència de Junts o ERC" en la decisió sobre la consulta per l'OPA

MADRID 11 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha afirmat que "no hi ha absolutament cap influència de Junts ni d'ERC ni de cap altre partit polític en la decisió de la consulta de l'OPA sobre el Sabadell".

Així ho ha manifestat aquest diumenge en una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press, en què rebutja que la intenció del Govern sigui justificar un 'no' a l'OPA.

"La pròpia consulta deixa obert fer aportacions que puguin anar en una direcció o una altra. La consulta, l'única cosa que fa és reflectir les condicions d'interès general que venen en la pròpia normativa, en l'article 10.4 de la Llei de Defensa de la Competència", ha dit.

Defensa la consulta perquè "cal veure si s'han de prendre mesures addicionals en funció de condicions o de raons o de criteris d'interès general diferents als de competència.

"I per ser capaços de prendre aquesta decisió, si elevar o no l'operació a Consell de Ministres, volem fer-ho amb la major garantia possible i tenint tota la informació possible sobre la taula. Ja que és molt difícil captar tota aquesta informació, hem pensat que ens podia donar un 'input' addicional obrir aquesta consulta pública", ha dit.

ARANZELS

Preguntat pels aranzels d'Estats Units, veu "prematur" saber si caldran ajudes directes per a les empreses. "A nivell agregat, Espanya està menys exposada que altres països; però a nivell sectorial, sí pot haver-hi sectors amb un major grau d'exposició o algunes empreses que puguin tenir una particular afectació. Aquí hem d'estar preparats per actuar de manera de decidida. Però no anticiparia res", diu.

Per altra banda, diu que l'estimació del Govern espanyol sobre les pèrdues econòmiques ocasionades per l'apagada del 28 d'abril ronda els 300 milions d'euros.