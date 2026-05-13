Cuerpo diu que les mesures per la guerra d'Iran resten més d'un punt percentual a l'IPC

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que, si és necessari, les mesures s'allargaran en el temps
BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha dit que les mesures desplegades pel Govern per limitar l'impacte de la guerra d'Iran en l'economia espanyola han permès restar més d'un punt percentual a la inflació d'abril, i que segurament s'allargarà a la de maig i juny.
Ho ha dit aquest dimecres en una trobada del Cercle Financer d'Amics del País a la seu de CaixaBank a Barcelona, en el qual ha estat presentat pel president de l'entitat, Tomás Muniesa, i el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, i que ha estat conduït pel president de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País, Miquel Roca.
Han estat presents, entre altres, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero; l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès i el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell.
Cuerpo ha recordat que aquestes mesures compten amb 5.000 milions d'euros per esmorteir aquests efectes, destinats especialment al "principal canal de transmissió" de l'augment de preus: el sector energètic, els combustibles i els fertilitzants.
Ha explicat que el Govern central entén la incertesa actual i ha dit que l'Executiu ha de treballar per convertir-la en actuació.
D'altra banda, ha assegurat que, si les circumstàncies ho requereixen, el Govern espanyol mantindrà les mesures de l'escut social actuals, i ha dit que és necessari pensar en altres impactes que pugui haver-hi en el futur, com un augment del preu dels bitllets d'avió que afecti a la temporada turística.
EUROPA
Cuerpo ha subratllat que el Govern treballa per donar una major agilitat a les decisions que es prenen a Europa: "Estem treballant en una coalició de països que vulguin avançar" en temes concrets com el mercat financer.
Ha assegurat que s'estan "donant passos importants" i que el 2026 hi ha un sentit d'urgència provocat per la situació geopolítica.
Preguntat per la política de defensa europea, ha dit que "cal acceptar la nova realitat" que requereix que Europa es faci càrrec de les seves pròpies capacitats de defensa.
Ha assenyalat que això ha d'anar acompanyat pel desenvolupament de la indústria de defensa i seguretat en el continent, i ha subratllat que el 80% de l'augment del pressupost en defensa del Govern és per a la indústria espanyola i el 90% per al conjunt de la indústria europea.
El ministre ha subratllat que aquestes inversions seran rendibles, ja que tenen un efecte dual que impulsa la innovació de la resta de sectors industrials.
MUNIESA I GORTÁZAR
Muniesa ha subratllat que la conferència d'aquest dimecres té "un significat especial", ja que recupera el calendari institucional del Cercle Financer amb CaixaBank, que es va frenar a causa de la pandèmia.
Ha dit que recuperar l'espai és "una decisió plenament alineada" amb el moment actual, que ha dit que està impactat per un entorn canviant i complex que demana més anàlisi, més diàleg i més espais per a la reflexió serena.
Gortázar ha realitzat la presentació de Cuerpo, del que ha dit que té un "lideratge tècnic, assossegat, poc donat a l'estridència, amb una reconeguda capacitat per afrontar escenaris complexos des de la calma, la discreció, el rigor, la solvència i el coneixement".
Ha destacat que representa un estil que posa en valor "la discreció, la temprança, la solvència tècnica i la recerca de consensos".