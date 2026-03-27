Cuerpo dedicarà els seus esforços a que les futures generacions no perdin "el somni americà a l'espanyola"

MADRID 27 març (EUROPA PRESS) -
El ja vicepresident primer del Govern central i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, s'ha compromès aquest divendres a continuar mantenint viva la transformació d'una Espanya "que creix i avança", i a que "no es perdi el somni americà a l'espanyola" entre les futures generacions.
Durant la seva intervenció després de rebre de mans de María Jesús Montero la cartera de la Vicepresidència Primera, Cuerpo ha assegurat que cal mantenir viu el missatge "que el futur serà millor que el present", i a això, ha dit, es continuarà dedicant, "amb tota l'energia i l'esforç", la política econòmica de l'executiu.
"En primer lloc, per descomptat, transformant el nostre país, accelerant la modernització de la nostra estructura productiva, que Espanya no només sigui capaç d'adaptar-se al que ve, sinó que ho puguem liderar, per exemple, en matèria energètica o d'innovació. En segon lloc, no oblidant que el progrés s'ha de reflectir en el benestar dels ciutadans, protegint-los, donant-los seguretat en moments d'incertesa i també fent-los partícips i actors principals. Que la macro arribi al micro", ha subratllat.
El vicepresident primer, que ha jurat el càrrec a primera hora d'aquest matí davant el rei Felip VI, ha recordat que el món travessa moments de transformació profunda, amb la reconfiguració dels equilibris geopolítics, la redefinició del treball per la revolució tecnològica i el canvi climàtic, "que imposa una transició que no admet demora".
"I Europa, la nostra Europa, ha de trobar la seva veu i la seva fortalesa en un tauler cada vegada més complex", ha emfatitzat el ministre d'Economia.