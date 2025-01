Cuerpo creu que "té molt sentit" el retorn de Banc Sabadell a Catalunya: "És un procés lògic"

MADRID 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, considera que "té molt sentit" el retorn de Banc Sabadell a Catalunya, arran del procés de "normalització" que s'ha produït els darrers anys, després de la crisi política pel procés el 2017.

El titular d'Economia ha traslladat un "missatge de respecte" a la decisió empresarial que té previst prendre el consell d'administració del banc aquest mateix matí, tal com ha comunicat en un fet rellevant a la CNMV.

Per Cuerpo, té "molt sentit" aquesta decisió atès que el procés de normalització que s'ha produït a Catalunya fa que hagin desaparegut les condicions que van donar lloc precisament a la sortida l'any 2017 arran del procés.

"És un procés lògic que tinguem aquest retorn de les seus a Catalunya", ha afirmat el titular d'Economia, Comerç i Empresa en una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press.

En qualsevol cas, per Cuerpo aquesta decisió no té cap element d'impacte creuat quant a les decisions que han de prendre les autoritats al voltant de l'OPA llançada per BBVA sobre Banc Sabadell, com la CNMC o la CNMV.

"Jo ho interpreto per descomptat com el sentit comú que aquest procés de normalització que s'ha produït a Catalunya porti a que les empreses que van prendre la decisió de sortir prenguin la decisió natural de tornar", ha destacat.