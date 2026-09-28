Cuerpo avança reformes en l'àmbit de l'oferta i la regulació de cara al decret d'habitatge

MADRID 28 set. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha avançat que el Govern central estudia mesures en l'àmbit de l'oferta i la regulació com a part del reial decret llei sobre habitatge que espera aprovar aquest dimarts en el Consell de Ministres.
En un acte organitzat per 'Expansión' i KPMG, Cuerpo ha explicat que els ciutadans reclamen mesures en matèria d'habitatge i que l'executiu espera poder aprovar aquest dimarts un reial decret llei sobre habitatge "ambiciós" i que no només inclourà mesures contra els desnonaments, sinó també les que facin front al problema de l'habitatge per als joves.
Preguntat per si el decret inclourà mesures contra els desnonaments o la prohibició que els fons d'inversió adquireixin habitatges, Cuerpo s'ha limitat a respondre que el Govern central està ultimant les mesures que s'inclouran en el reial decret.
El vicepresident també ha demanat "responsabilitat" a la resta de partits polítics perquè donin suport al reial decret llei. "Correspondrà als grups parlamentaris del Congrés un element de responsabilitat important i esperem que tirin endavant aquesta convalidació", ha afirmat.
En l'acte, Cuerpo ha recordat que l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) està destinant recursos a l'habitatge per impulsar el lloguer assequible. "En finançament d'habitatge no escatimarem en recursos i estem convençuts que el sector financer tampoc no ho farà", ha afirmat.