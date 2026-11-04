Cuerpo assumirà la cartera de Transports fins al nomenament del nou Govern central després del 29N

Elena Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'actual vicepresident primer del Govern i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, assumirà la cartera de Transports i Mobilitat Sostenible després de la dimissió del ministre Óscar Puente.
Així ho ha anunciat el president del Govern central, Pedro Sánchez, en una compareixença institucional des del Palau de la Moncloa.
Cuerpo es farà càrrec del Ministeri de Transports fins al nomenament del nou Govern que sorgeixi després de les eleccions generals del 29 de novembre.
Puente va arribar a Transports fa tres anys, al novembre de 2023, prenent el relleu a Raquel Sánchez.
Durant la seva compareixença d'aquest dimarts en la Diputació Permanent del Congrés per parlar de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) que ha costat la vida a 69 persones, Puente va anunciar la seva dimissió com a membre del Govern i com a candidat del PSOE en les eleccions del 29 de novembre.