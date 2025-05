Cuerpo assegura que s'està avançant en la investigació sobre les causes de l'apagada

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha assegurat que el Govern central està avançant en la investigació de la causa o les causes de l'apagada de dilluns de la setmana passada per poder posar les mesures necessàries perquè no es repeteixi.

Ho ha dit aquest dimarts en la 40a Reunió Cercle d'Economia, que té lloc de dilluns a dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en una sessió juntament amb el president de KPMG España, Juanjo Cano; la vicepresidenta i directora general d'Amgen Iberia, Fina Lladós, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat.

Cuerpo ha volgut traslladar un missatge de confiança amb la xarxa elèctrica d'Espanya i en el mix energètic que s'utilitza, i ha recordat que en els últims dies Redeia ha estat operant amb "un matalàs addicional" per tenir un marge de seguretat, però que s'està tornant a la normalitat.

REDUCCIÓ DE JORNADA

Preguntat per la reducció de jornada, el ministre ha explicat que a Espanya "ha funcionat particularment bé la negociació col·lectiva" per anar reduint-la i que el Govern central vol donar un impuls addicional.

Ha assenyalat que "el camí perquè la reducció de jornada sigui un 'win-win' és a través de l'augment de la productivitat" i que hi ha espai per fer-ho amb un equilibri que sigui beneficiós per a totes les parts.