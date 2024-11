Cuerpo assegura que hi haurà més fases d'ajuda econòmica del Govern central a València per la dana

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha assegurat que hi haurà més fases d'ajuda econòmica del Govern central a València per la dana, de manera que no es limitarà als 10.600 milions d'euros del primer paquet inicial.

"Més enllà de la quantitat, el missatge més important és que això és un pla en diverses fases que no es quedarà en aquesta resposta inicial", ha garantit en una entrevista publicada aquest diumenge a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

En aquest sentit, ha assegurat que hi va a haver una ajuda en la reconstrucció i també per al rellançament de l'economia de València: "La pregunta de quina serà la grandària final de l'ajuda, doncs aquí la resposta és molt senzilla, la que sigui necessària".

"Seguirem donant suport amb tot el que sigui necessari", ha remarcat, alhora que ha considerat que aquesta reconstrucció pot tenir un horitzó de diversos anys, textualment.

Així mateix, ha puntualitzat que, en les seves paraules, no s'entendria que l'executiu acompanyés aquest procés de reconstrucció a força de reials decrets llei que estan fets per a circumstàncies d'excepció o d'urgències: "És de calaix que això calgui articular-ho a través dels pressupostos".

900 MILIONS

Ha informat que aquesta setmana han arribat a un acord amb el Banc Europeu d'Inversions (BEI) perquè augmenti la capacitat de línies de finançament per a València en 900 milions, i han fet la petició del Fons de Solidaritat.

Després de ser interpel·lat per l'objectiu del 3% de dèficit compromès amb Brussel·les, ha al·ludit al 'one-off', despeses que no són recurrents i que "no computen a l'hora de veure si estàs complint o no amb els teus objectius de dèficit".

PIB ESPAÑOL

Sobre l'eventual impacte de la catàstrofe en el PIB espanyol, ha considerat que encara és aviat per tenir una valoració de quin pot ser, tot i que respecte a la xifra de creixement del conjunt de l'any "fins i tot amb un creixement nul en l'últim trimestre, el PIB anual creixeria entorn d'un 2,9%".

"Tenim confiança que pugui acabar, fins i tot per sobre del 2,7% de previsió del govern", ha detallat.

"TRACTAMENT DIFERENCIAL" DEL SECTOR ENERGÈTIC

Sobre fer permanent l'impost de la banca en el sector financer i no en l'energètic, ha defensat que la importància estratègica del segon justifica un "tractament diferencial".

"En l'àmbit regulatori és un d'ells, i aquí el que tenim és una necessitat enorme de fomentar unes inversions que seguirem necessitant", ha rebatut, alhora que ha opinat que amb el gravamen al sector financer seran capaços de mantenir el seu impuls equilibradament i amb una contribució justa per als comptes públics.