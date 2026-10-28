Cuerpo assegura que hi ha hagut falta de "comunicació" sobre els petits propietaris en els decrets d'habitatge

Elena Fernández - Europa Press
BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident primer i ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha expressat aquest dimecres que va faltar "comunicació" sobre els petits propietaris en els decrets d'habitatge que es van rebutjar al Congrés, els quals espera que la Comissió Permanent aprovi.
"S'ha donat un missatge molt negatiu pel que fa als petits propietaris, que aquests decrets anaven en contra dels petits propietaris, res més lluny de la realitat", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha afirmat que vol que els petits propietaris sàpiguen que "els sortirà més a compte abaixar el lloguer al seu inquilí que apujar-lo" gràcies a les reduccions fiscals que es van recollir i, preguntat pel refús de Junts als decrets, ha afirmat que hauran d'explicar el seu vot en contra.
DESAJUSTAMENT ENTRE OFERTA I DEMANDA
Ha descrit la situació de l'habitatge des d'un punt de vista econòmic com un desajustament entre l'oferta i la demanda i ha situat l'augment de la demanda en el creixement de les llars (a més d'una reducció de la seva grandària) i l'augment de l'ús turístic i del lloguer de temporada.
Ha explicat que, per fer "reaccionar" l'oferta, ha defensat que el Govern central ha posat mesures sobre la taula, com l'increment de la mà d'obra en la construcció a través de la regularització de migrants o la llei del sòl, la qual no s'ha confirmat al Congrés.