Cuerpo assegura que el Govern espanyol "mira un a un" la fixació dels preus dels combustibles

Fernando Sánchez - Europa Press
Preveu que la inflació es vegi afectada per l'energia al març "de manera significativa"
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, ha assegurat que el Govern espanyol "mira un a un" la fixació dels preus dels combustibles a les gasolineres després de les pujades dels últims dies, en una entrevista a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest diumenge.
Cuerpo ha dit que no tenen "cap senyal" de pujades de preus massa veloces i ha afegit que la voluntat d'aquesta vigilància reforçada és identificar comportaments anòmals, tant en la pujada com en l'estabilització i la baixada de preus que ha d'haver-hi en el futur.
No obstant això, ha dit que la seva tendència és "trencar una llança pels empresaris i el seu comportament" durant aquest episodi provocat pel conflicte a Orient Mitjà.
Ha recordat que, si es dona algun comportament anòmal, serà la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) la que haurà de sancionar-los, i que, en tot cas, s'ha reforçat l'intercanvi d'informació entre el ministeri que lidera, el de Transició Ecològica i la CNMC.
INFLACIÓ
Cuerpo ha previst que la inflació es vegi afectada al març per la pujada dels preus de l'energia "sens dubte i de manera significativa".
Ha recordat que les dades d'aquest mes es compararan amb els de març de 2025, que "va ser un mes de bon comportament per als preus energètics", per la qual cosa l'efecte de la pujada es notarà més per l'efecte base de l'any passat.
De totes maneres, ha assenyalat que és necessari mirar la durada d'aquest augment dels preus i "fins a quin punt les perspectives d'inflació a mitjà i llarg termini es desanclen del 2%" que el Banc Central Europeu (BCE) té com a objectiu a llarg termini.
MESURES
El ministre ha evitat confirmar quan s'aprovaran mesures per pal·liar els efectes d'aquesta pujada, encara que ha assenyalat que la situació actual és diferent de la que va haver-hi a l'inici de la invasió russa d'Ucraïna.
Ha assenyalat que el gas determina el preu de la llum en el 19% de les hores --pel 75% de 2019--, per la qual cosa "part de les mesures" seran per incrementar l'aposta per l'electrificació i les energies renovables.
A més, ha avançat que hi haurà mesurades fiscals --encara que sense especificar quines-- per minimitzar l'increment de l'energia, així com protecció de les rendes, amb especial atenció a sectors com la pesca, l'agroalimentari i el transport de distribució.
Finalment, el Govern preveu mesures relacionades amb l'escut social, amb punts semblats als aprovats al principi de la guerra d'Ucraïna, com la prohibició de tall de subministrament a les llars vulnerables.