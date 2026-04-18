Cuerpo anuncia que Espanya impulsarà un Consell Global per una Economia del Beçe Comú

BARCELONA, 18 abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident primer i ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha anunciat que Espanya impulsarà i serà primer amfitrió del Consell Global per una Economia del Bé Comú, espai de reflexió per "transformar els fonaments del pensament econòmic dominant" i donar una alternativa econòmica progressista i compromesa amb la democràcia.
Ho ha anunciat en intervenir aquest dissabte en la segona jornada de la Global Progressive Mobilisation (GPM) a Fira de Barcelona Gran Via, a L'Hospitalet de Llobregat, al costat de l'economista de la University College London (UCL) Mariana Mazzucato, promotora també de la iniciativa.
El vicepresident ha defensat "parlar d'economia d'una manera diferent, per no recórrer sempre a les mateixes solucions quan es travessa una crisi", i ha defensat créixer amb propòsit.
"És un plaer formar part d'aquest club i també ser-ne l'amfitrió. Estic segur que comptarem amb molts més socis acadèmics i ministres de finances que voldran unir-s'hi. Espero que puguem fer una bona contribució al futur", ha valorat.
Mazzucato li ha agraït que accepti liderar la iniciativa: "Necessitem una nova manera de pensar l'economia, no amb l'Estat sempre exposat, corregint els mercats, sinó modelant i creant valor d'una manera completament diferent".
PRIMERA REUNIÓ A L'ESTIU
Cuerpo i ella lideraran el Consell, que tindrà la participació de ministres de finances, representants de la societat civil i economistes amb trajectòria internacional reconeguda.
La primera reunió serà aquest estiu i es convocarà de forma presencial en paral·lel a la celebració d'esdeveniments com les reunions del Banc Mundial, del Fons Monetari Internacional (FMI) i la COP, i la segona reunió serà a Madrid en la primavera de 2027.
Aquest Consell pretén impulsar un nou pensament econòmic basat en polítiques més eficaces, millors pràctiques institucionals i la reforma del sistema multilateral, sobre els principis de justícia, igualtat, sostenibilitat i solidaritat global.