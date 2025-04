Cuerpo afirma que la pausa aranzelària és "una porta oberta a la negociació" coordinada amb la UE

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha afirmat aquest diumenge que la pausa aranzelària anunciada pel Govern dels Estats Units és "una oportunitat per impulsar el diàleg, una porta oberta a la negociació", i amb unitat de resposta de la UE.

"Així ho entenem a la UE, amb el viatge del comissari de Comerç i l'ajornament de 90 dies" de l'entrada en vigor dels aranzels aprovats per Europa, ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.

Per això ha defensat aprofitar aquest escenari nou per "acordar solucions que satisfacin totes les parts i que contribueixin a donar serenitat i certesa".

Com la pausa és només sobre una part dels aranzels a la UE, troba fonamental negociar per tornar a l'estadi inicial: "No podem donar per bo que aquesta sigui la nova normalitat".

"SENSE SER INGENUS"

Ha destacat que la "unitat de resposta" de la UE s'està demostrant amb el suport dels estats a la CE en la seva labor de negociació i de allargar la mà als EUA, encara que ha matisat: "Alhora, enfrontem la situació sense ser ingenus, sent conscients que necessitem també aquesta actitud proactiva" dels EUA.

Per això, ha dit què fer si no arriba aquesta actitud dels EUA: "Anar avançant també en la utilització dels instruments de resposta que tenim a la nostra disposició".

Sobre l'acostament amb la Xina, ha insistit a preservar i fins i tot reforçar la relació comercial d'Europa amb els EUA però, alhora, "continuar avançant en l'establiment d'unes relacions sòlides amb la Xina", a la qual defineix com un competidor econòmic però també soci estratègic.

ESPANYA: "NO HI HAURÀ COMPETÈNCIA PELS AJUTS"

Veu prematur estimar l'impacte en l'economia espanyola, encara que creu que la situació actual del país permet afrontar-ho "amb un punt addicional de garantia, amb un model de creixement que s'està mostrant robust i equilibrat".

Ha deixat clar que la pausa aranzelària de Trump no canvia l'engegada dels avals i el Govern central continua treballant en el Pla de Resposta i Rellançament Comercial, perquè els aranzels dels EUA canviïn el model de comerç internacional "malgrat que sembli que la situació s'ha suavitzat".

Sobre si veu factible l'acord amb el PP per convalidar aquest reial decret llei al Congrés, l'ha instat a defensar-lo perquè "donaria tranquil·litat a empresaris i treballadors que aquestes mesures tiren endavant".

Ha assegurat que cap empresa que pugui estar afectada es quedarà sense aquests ajuts, per la qual cosa "no hi haurà competència pels ajuts" i, si s'acaben esgotant aquests 5.000 milions d'euros, s'augmentaran si cal.

Quant als ajuts directes, ha dit: "Creiem que hi ha d'haver un component d'ajuts directes de dimensió europea".