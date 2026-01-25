Cuerpo afirma que el nou fons sobirà tindrà "un focus especial en l'habitatge"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Sosté que la UE ha viscut "un moment d'epifania" en la seva relació amb EUA
BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El ministre d'Economia, Comerç i Empresa del Govern, Carlos Cuerpo, ha afirmat que el nou fons sobirà 'España Crece' tindrà "un focus especial en l'habitatge".
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge, Cos ha destacat que la presentació del projecte en el marc del Fòrum de Davos ha tingut una resposta "molt positiva"
Així, ha concretat algunes de les finalitats d'aquest fons en matèria d'habitatge: "Cobrir la necessitat d'oferta d'habitatge i oferta per llogar, és a dir, construcció per a lloguer, perquè siguem capaços de, al més aviat possible, aixecar suficient habitatge també per contribuir a l'accés assequible al nostre país", ha explicat.
"La construcció per llogar és un dels grans objectius", ha afegit, i ha dit que es tracta de tancar la bretxa en l'àmbit de l'oferta, textualment.
Sobre la posada en marxa d'aquest fons afirma que estan en "les ultimes fases" i esperen que pugui estar operatiu a partir del segon trimestre d'aquest any.
A més, ha explicat a qui aniran destinades les ajudes d'aquest fons: "Anirà tant a grans projectes estratègics com a desenvolupament del nostre sistema de startups", ha assegurat.
ESTATS UNITS
Preguntat per la relació entre la Unió Europea i Estats Units ha definit com a positives les notícies d'aquesta última setmana i diu que l'actuació "unida i ferma" dels països de la UE en defensa de Dinamarca i Groenlàndia, al seu semblar, ha fet efecte.
Sobre les intencions del president d'Estats Units, Donald Trump, d'imposar aranzels a diversos països europeus ha sostingut que aquest ha estat "un moment d'epifania" per a la UE perquè, diu, els països s'han de mantenir units i ferms contra les amenaces, textualment.
Sobre les crítiques de Trump a Espanya per la inversió en defensa ha exposat que "Espanya té ara mateix una despesa en matèria de defensa per sobre de 34.000 milions d'euros" i que aquesta despesa, segons ell, serveix per cobrir les obligacions en el marc de l'OTAN
MERCOSUR
Sobre l'acord comercial entre la UE i Mercosur ha dit que és positiu per a l'economia europea i espanyola: "Per cada mes que retardem la implementació de Mercosur, el cost, en termes de PIB, perdut per a la Unió Europea està per sobre dels 4.000 milions", ha assenyalat.
En aquesta línia, ha defensat que "el sector primari està protegit en aquest acord, tant en matèria de controls en frontera com en matèria també d'accés de productes en sectors que puguin ser més sensibles".
SISTEMA FERROVIARI
Preguntat per l'accident ferroviari en Adamuz (Còrdova) ha dit que s'estan analitzant les causes i que hi haurà temps de parlar de xifres d'inversió, encara que, segons ell, la inversió actual "està molt per sobre del que es venia fent abans de l'any 2018".
Sobre Rodalies ha dit que la situació és de "col·laboració total" entre administracions i que s'està fent un esforç conjunt per reforçar la xarxa el que, diu, espera que notin els usuaris.