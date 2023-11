El Ctesc demana que patronal i sindicats estiguin en la comissió d'estratègies polítiques d'ocupació

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha reclamat que s'incorpori patronals i sindicats a la comissió supervisora de les estratègies territorials sobre polítiques actives d'ocupació, ha explicat en un comunicat aquest dilluns.

És la principal conclusió del dictamen sobre el Projecte d'ordre per regular el procediment de reconeixement, renovació i funcionament de les estratègies territorials en relació amb la planificació i la implementació de les polítiques actives d'ocupació a Catalunya.

El Ctesc ha valorat positivament aquesta norma "com a punt de partida per al reconeixement de les estratègies territorials que han de servir" per planificar i implementar polítiques actives d'ocupació adaptades a cada zona i dutes a terme des del territori.

A més a més, apunta que la norma permetrà complir la Llei 13/2015 d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).

També ha recomanat que la comissió hauria de tenir dues funcions noves: fer el seguiment operatiu de l'estratègia territorial i col·laborar tècnicament en la planificació i la modificació de l'estratègia territorial.