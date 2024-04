El Ctesc demana que la llei per erradicar l'amiant disposi de les mútues per tractar els afectats

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha demanat que la llei per a l'erradicació de l'amiant reculli la col·laboració dels serveis de prevenció i les mútues laborals en el diagnòstic i el tractament de les malalties derivades d'aquest material.

En un comunicat aquest dilluns, l'entitat ha explicat que ha emès un dictamen sobre l'avantprojecte d'aquesta llei a petició del Govern, i ha recordat que la norma té l'objectiu d'establir el marc jurídic per garantir l'actuació comuna de totes les administracions i la seva col·laboració amb les empreses per retirar l'amiant.

El dictamen demana tenir en compte els efectes econòmics i socials que pot comportar l'aplicació de les mesures previstes en aquest avantprojecte i "creu convenient" preveure mecanismes que els atenuïn, especialment per a les empreses petites.

L'entitat ha considerat que la regulació ha de preveure sistemes per atenuar els costos que comporta aturar l'activitat mentre es retira l'amiant i que hi hagi un mecanisme de suport per sol·licitar ajuts.

A més, ha demanat que els principals sindicats participin en les associacions d'afectats de materials que contenen amiant.