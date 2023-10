El CTESC creu que l'impost als grans vaixells "podria no ser prou dissuasiu"

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) ha avisat que l'impost sobre la contaminació dels grans vaixells als ports catalans "podria no ser prou dissuasiu" per reduir les emissions, informa en un comunicat d'aquest dilluns.

En el dictamen que ha emès a petició de la Generalitat, ha insistit a qualificar d'"essencial" la mesura i ha instat el Govern a traslladar a l'Estat una proposta perquè estableixi un gravamen similar --ha dit-- per a tots els ports.

L'organisme també opta per destinar l'import recaptat a infraestructures de subministrament d'electricitat per cable als vaixells, que veu una oportunitat per modernitzar-los i millorar-ne la competitivitat, i per "potenciar la bonificació" als vaixells amb motor elèctric.