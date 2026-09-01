CTAC alerta que els autònoms catalans no saben com evolucionaran les seves cotitzacions el 2027

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-Autònoms) d'UGT Catalunya ha alertat que els autònoms catalans segueixen sense saber com evolucionaran les seves cotitzacions el 2027, i ha reclamat al Govern que concreti les condicions de cara al proper any.
En un comunicat d'aquest dimarts, l'organització afirma que "no és acceptable" arribar a les portes de 2027 sense una resposta clara i sense haver avançat en les reformes per a la protecció social del treball autònom.
La CTAC-Autònoms comparteix la proposta del seu homòleg estatal, UPTA, que les cotitzacions evolucionin com a mínim 3 punts percentuals per sobre de l'IPC, de forma progressiva i vinculada als rendiments reals.
Reclamen també mantenir congelada la base mínima dels autònoms societaris i familiars col·laboradors, una reforma del cessament d'activitat, l'accés al subsidi de para majors de 52 anys i la millora de les prestacions per incapacitat, malaltia, accident de treball i malaltia professionals.
Per això, exigeixen al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que convoqui "immediatament" la taula de negociació.