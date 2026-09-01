Publicat 01/09/2026 16:28

CTAC alerta que els autònoms catalans no saben com evolucionaran les seves cotitzacions el 2027

Archivo - Arxivo - Seu d'UGT, logo d'UGT, Unió General de Treballadors
EUROPA PRESS - Arxiu

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-Autònoms) d'UGT Catalunya ha alertat que els autònoms catalans segueixen sense saber com evolucionaran les seves cotitzacions el 2027, i ha reclamat al Govern que concreti les condicions de cara al proper any.

En un comunicat d'aquest dimarts, l'organització afirma que "no és acceptable" arribar a les portes de 2027 sense una resposta clara i sense haver avançat en les reformes per a la protecció social del treball autònom.

La CTAC-Autònoms comparteix la proposta del seu homòleg estatal, UPTA, que les cotitzacions evolucionin com a mínim 3 punts percentuals per sobre de l'IPC, de forma progressiva i vinculada als rendiments reals.

Reclamen també mantenir congelada la base mínima dels autònoms societaris i familiars col·laboradors, una reforma del cessament d'activitat, l'accés al subsidi de para majors de 52 anys i la millora de les prestacions per incapacitat, malaltia, accident de treball i malaltia professionals.

Per això, exigeixen al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que convoqui "immediatament" la taula de negociació.

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