CSIF afirma que un intern ha agredit a 4 funcionaris del Centre Penitenciari Ponent (Lleida)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 8 març (EUROPA PRESS) -
El sindicat CSIF ha afirmat que un intern va agredir aquest dissabte a 4 funcionaris del Centre Penitenciari Ponent a Lleida, a més d'incendiar una cel·la i deixar una altra "completament destrossada".
L'intern, segons explica el sindicat en un comunicat aquest diumenge, compleix en el centri penitenciari una condemna de 9 anys per acumulació de diversos delictes relacionats amb robatoris amb força, atemptat contra l'autoritat i homicidi en grau de temptativa i "disposa d'un ampli historial de conductes conflictives" dins del centre.
Segons relaten els fets és van iniciar quan l'intern va calar foc a la seva pròpia cel·la, la qual cosa va obligar als funcionaris a activar el protocol d'incendis i traslladar-ho a una altra cel·la, on l'home va començar a colpejar els finestres fins a arrencar els marcs metàl·lics i trencar els cristalls "amb la intenció d'obtenir objectes punxants".
Davant de la situació l'equip d'intervenció del centri va actuar per reduir a l'intern i, com a resultat de la intervenció, 4 funcionaris van patir lesions de diversa consideració i van haver de ser atesos.
Davant d'aquests fets, CSIF exigeix que els interns amb conductes agressives no siguin destinats al Centri Penitenciari de Ponent perquè "les característiques i limitacions de la seva infraestructura penitenciària dificultin extraordinàriament l'actuació dels treballadors públics i no garanteixen la seva seguretat" i demanen actuar amb la màxima contundència davant d'aquest tipus de conductes.