Cs repta PSC, Comuns i Vox a prometre per escrit "no pactar amb el separatisme"

Crida a aturar "els plans de Puigdemont i Sánchez"



BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El cap de campanya de Cs per a les eleccions catalanes, Jordi Cañas, ha presentat un manifest del partit que repta PSC, PP, Comuns i Vox a comprometre's per escrit a "no pactar amb el separatisme" per governar a la Generalitat després dels comicis.

"Si no signen el document és perquè els seus interessos particulars són contraris als dels catalans", ha dit durant un acte davant del Parlament, informa el partit en un comunicat.

El partit ha enviat el manifest 'Compromís per la Lleialtat Constitucional' als quatre respectius candidats i els ha demanat lleialtat a la Constitució, sobretot a socialistes i populars: "Ja n'hi ha prou de paranys i mitges veritats del PSOE i del PP", ha dit Cañas.

El també eurodiputat ha acusat tots dos partits de passar-se 40 anys "traint Catalunya amb tripartits i pactes del Majestic" i els ha dit que aquestes eleccions són les més importants de la història recent de Catalunya.

"O aturem els plans de Puigdemont i Sánchez o el malson del procés tornarà a començar", ha avisat.

NI A LA GENERALITAT NI A LA MONCLOA

El manifest els demana no estar en governs "triats amb el suport actiu o passiu del separatisme" ni signar amb els independentistes cap acord d'investidura o de legislatura per la Generalitat ni per a La Moncloa.

"El compromís és senzill: no es pactarà amb separatistes que són els que han trencat la convivència a Catalunya i Espanya", ha reiterat.