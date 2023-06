Cs renuncia a presentar-se a les eleccions generals després del fracàs de les municipals i autonòmiques

Arrimadas i Villacís van defensar no concórrer-hi, mentre que Igea avisa que retirar-se és reconèixer que el partit no és viable

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El Comitè Nacional de Cs ha acordat aquest dimarts no presentar llistes a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol en considerar que "el missatge de les eleccions locals ha estat molt clar" i que el seu partit no és vist com una força transformadora.

Després d'assabentar-se de l'anunci de les eleccions generals anticipades, la direcció de Cs va convocar d'urgència el Comitè Nacional perquè és "l'únic òrgan del partit que té la potestat" per prendre una decisió sobre la concurrència a les eleccions, segons va explicar el secretari general, l'eurodiputat Adrián Vázquez.

"ÉS EL MÉS INTEL·LIGENT"

"El Comitè Nacional ha decidit que la manera més intel·ligent de defensar les idees i l'espai liberal és que no concorrem en aquest cicle", ha detallat Vázquez en una roda de premsa aquest dimarts, envoltat per membres destacats de l'Executiva, com la portaveu nacional, Patricia Guasp, o el coordinador nacional, Carlos Pérez-Nievas.

Vázquez ha incidit que l'espai polític de centre "pateix" en contextos polítics "polaritzats" com l'actual.

Fonts de la direcció expliquen que la posició majoritària dels integrants del Comitè Nacional, integrat per una cinquantena de persones --entre les quals Begoña Villacís i l'expresidenta Inés Arrimadas--, en la reunió ha estat un 'no' a concórrer a les eleccions des del principi, tot i que reconeixen que algunes veus optaven pel 'sí'.

Un dels del 'sí' ha estat el procurador de Cs a les Corts de Castella i Lleó, Francisco Igea, que hi ha anat com a convidat. Quan ha arribat, ha defensat que no presentar-se als comicis constitueix el reconeixement que el partit no és viable.

ÉS TEMPS DE REARMAR-SE

La idea de Cs passa per "posar-se a treballar" i repensar un "projecte reformat" de cara a futures cites electorals, tot i que el secretari general no ha especificat si volen arribar a les eleccions al Parlament Europeu del juny del 2024 amb el partit ja renovat.

"Des d'avui mateix ens posem a treballar en un projecte reformat i encetem un procés de rearmament orgànic i intel·lectual", ha subratllat Vázquez, que ha insistit que "avui comença tot". "Continuarem presentant la batalla per estar preparats el pròxim cicle electoral", ha afegit.