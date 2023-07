Cs proposa incloure en el CatSalut l'estudi de reserves ovàriques per promoure la natalitat

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Cs al Parlament ha registrat una proposta de resolució per incloure l'estudi de reserves ovàriques als serveis del Sistema de Salut de Catalunya (CatSalut) per promoure la natalitat.

La diputada Noemí de la Calle ha afirmat que aquest estudi, a part de promoure la natalitat, "permetrà a moltes joves complir el seu desig de ser mares en un futur quan les circumstàncies socioeconòmiques li ho permetin", informa el partit en un comunicat aquest dissabte.

De la Calle ha explicat que la tècnica es basa en "criopreservar òvuls per al seu propi ús diferit, en un procés que comença per la detecció de la reserva ovàrica", la qual cosa aporta diverses dades a la dona per a la planificació de la maternitat.