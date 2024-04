Cs proposa eliminar el català de les proves d'accés dels sanitaris i contractar 4.000 professionals

BARCELONA, 19 abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs a les eleccions catalanes Noemí de la Calle ha proposat eliminar el requisit del català en les proves d'accés dels sanitaris i contractar 4.000 professionals de personal mèdic, personal d'infermeria i personal administratiu.

En unes declaracions aquest divendres davant el CAP Manso de Barcelona, ha presentat les propostes de Cs en matèria de salut i ha apostat per reforçar "la col·laboració públic-privada per aprofitar les infraestructures i els recursos humans del sector privat per alleugerir les llistes d'espera a Catalunya".

També ha apostat per reforçar l'atenció primària "ampliant els horaris dels CAP i introduint especialitats perquè determinades patologies no s'agreugin i es cronifiquin", i un xec de salut mental per als joves perquè puguin accedir a psicòlegs públics.

Ha assegurat que volen crear un centre especialitzat de recerca i tractament per a malalts d'ELA i impulsar un pla de xoc en col·laboració amb els municipis i les diputacions per "substituir espècies al·lergògenes de l'arbrat públic per altres espècies que no siguin tan nocives per a la salut dels ciutadans".

De la Calle també ha lamentat que el magistrat del jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, que investiga els casos Negreira i Voloh, hagi rebut un fals paquet bomba al despatx: "Catalunya és el món a l'inrevés. Mentre s'amnistia delinqüents polítics, els jutges i fiscals han de portar escorta".

Ha afirmat que els jutges i fiscals són "l'últim bastió de l'estat de dret contra els colpistes i aquells que els han traït per set vots", en al·lusió al PSOE i a la investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez.