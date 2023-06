CS es mostra "profundament molest" pel fitxatge de Martín Blanco pel PP

MADRID, 12 juny (EUROPA PRESS) -

La direcció de Cs ha volgut mostrar aquest dilluns el seu "profund malestar i decepció" pel pas de l'exportaveu del partit al Parlament Nacho Martín Blanco al PP, i ha assegurat que va defensar la dissolució de la formació taronja en el debat sobre la concurrència del partit a les eleccions del 23 de juliol. "Cadascú posa preu a la seva dignitat", han afegit.

Martín Blanco també era viceportaveu de l'Executiva de Cs i va participar en la reunió que la direcció ampliada va mantenir fa dues setmanes per decidir si hi concórrer al 23J. Tan sols nou dies després de renunciar als comicis generals, Martín Blanco va anunciar que deixava el partit i va admetre que era "pessimista" sobre la viabilitat del partit. Aquest dilluns s'ha sabut que encapçala la llista del PP per Barcelona.

En un comunicat, la direcció taronja retreu a Martín Blanco que no va argumentar "res" en relació amb el seu fitxatge quan va anunciar la baixa del partit i, com a conseqüència de la notícia, l'Executiva "entén millor" per què, en el debat sobre la concurrència, "defensava la dissolució del partit i del projecte polític".

"Entenem que cadascú posa preu a la seva dignitat i compromís", ha continuat, abans de reafirmar que els membres de l'Executiva continuaran treballant, juntament amb els càrrecs electes i l'afiliació, "per l'únic espai polític liberal que pot transformar Espanya". "Un projecte net, lliure i digne, conformat per persones que lluiten per l'interès general en comptes de la supervivència personal", han resolt.