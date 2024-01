Cs sobre l'operació Catalunya: a l'independentisme se'l guanya "amb l'imperi de la llei"

BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del comitè autonòmic de Cs, Isabel Martínez, ha afirmat aquest dilluns que a l'independentisme se'l guanya "amb l'imperi de la llei i l'estat de dret" davant les informacions relacionades amb l'operació Catalunya.

Així ho ha manifestat en una roda de premsa arran de la investigació de 'La Vanguardia', 'eldiario.es' i 'Elnacional.cat' segons la qual el govern de Rajoy va investigar "al marge de la llei" l'independentisme català.

"No hi ha dreceres per lluitar contra la corrupció o trampes o mesures ràpides per afrontar conductes delictives. Esperem conèixer el contingut d'aquests papers, però no defensarem ni el PP ni el PSOE, i sí l'estat de dret i les investigacions judicials i policials que es puguin donar, vinguin del partit que vinguin", ha resolt.