Cs demanarà al Parlament destinar part de la taxa turística a promoure viure fora de ciutats

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Cs presentarà al Parlament una iniciativa per dedicar part de l'actual taxa turística a l'alleujament de la hipoteca i lloguer i a ampliar els horaris de Renfe per promoure l'habitabilitat a zones allunyades de nuclis urbans com Barcelona, on el preu és més assequible.

La diputada Noemí de la Calle defensarà aquesta iniciativa, entre altres mesures, en el ple del Parlament aquesta setmana que ve, informa el partit en un comunicat aquest dissabte.

Ha considerat que per a les persones que treballen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i "no tenen com tornar a casa en sortir de la feina, la falta de transport es converteix en un obstacle més o directament els obliga a viure a zones amb lloguers molt alts".

Ha assegurat que Cs presentarà "un pla multidisciplinari de millora a l'accés a l'habitatge que enfoca aquesta problemàtica que està patint Catalunya des de la fiscalitat, la mobilitat o el foment de la col·laboració publicoprivada".

I ha instat la resta de partits a la Cambra catalana a posicionar-se respecte a "mesures assenyades, viables, allunyades del pensament màgic i que afronten el problema d'arrel".