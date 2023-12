Cs demana al Parlament posar per escrit els criteris per exhibir banderes a l'hemicicle

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

El grup de Cs al Parlament ha sol·licitat a la Mesa de la cambra fixar per escrit els criteris que aplicarà la presidència per valorar si dins l'hemicicle els disputats poden mostrar ensenyes oficials.

En l'escrit registrat, consultat per Europa Press aquest dilluns, Cs demana que els criteris que s'adoptin es basin en una interpretació jurídica i jurisprudencial del reglament del Parlament.

En el mateix text, el partit assegura que la diputada Anna Grau va patir un tracte "vexatori" per part de la presidenta del Parlament, Anna Erra, el passat 23 de novembre per cridar-la a l'ordre i li va retirar la paraula per exhibir durant la seva intervenció en el ple les banderes catalana i espanyola al faristol.