Cs demana a la Mesa del Parlament reconsiderar l'admissió de la moció de la CUP sobre el referèndum

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El grup parlamentari de Cs ha demanat a la Mesa del Parlament aquest dimarts que reconsideri l'admissió a tràmit de la moció de la CUP que demana que es constitueixi una ponència redactora conjunta que elabori una proposició de llei de referèndum d'autodeterminació "com a pas previ a fer-lo abans que acabi la legislatura".

"Aquesta iniciativa té clara vocació d'il·legalitat i vol desestabilitzar Catalunya i les seves institucions", ha sostingut Cs en un comunicat, en el qual ha assegurat que la jurisprudència és sobradament coneguda per les autoritats del Parlament, en les seves paraules.

En el text adreçat a l'òrgan parlamentari, consultat per Europa Press, el partit defensa que la reconsideració es fonamenta --textualment-- en l'obligació de tots els poders públics al compliment del que el Tribunal Constitucional (TC) resol i cita que en reiterades resolucions el TC "ha resolt recordant que la sobirania" de l'estat democràtic i social de dret recau sobre tots els ciutadans.

Cs també ha criticat que la moció de la CUP suposa una vulneració dels diputats del Parlament i ha afirmat que les autoritats no han d'ignorar el deure de "fer tot el possible en l'àmbit de les seves respectives competències per impedir la tramitació de qualsevol iniciativa que pretengui deixar sense efecte les resolucions del TC".

PONÈNCIA REDACTORA DE LA LLEI DE REFERÈNDUM

La iniciativa de la CUP per elaborar una proposició de llei de referèndum, que es debatrà i votarà aquest dijous en el ple del Parlament, manifesta la necessitat d'adreçar-se a les Nacions Unides i a les institucions europees per "reclamar una resolució democràtica del conflicte basada en l'autodeterminació i l'amnistia".

La moció insta el Govern a, un cop aprovada la llei de referèndum d'autodeterminació, iniciar els debats i els treballs per garantir-ne la realització".