Cs demana als "partits constitucionalistes" que no es reuneixin amb Aragonès en la taula de partits

BARCELONA, 17 oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha demanat aquest dimarts "a la resta de partits constitucionalistes" que no assisteixin a la taula de partits anunciada dilluns pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, per traslladar-los la seva proposta de celebrar un referèndum d'independència a Catalunya.

En una roda de premsa al Parlament, Carrizosa s'ha adreçat al PSC, el qual ha assegurat que no vol donar per perdut, a Vox i al PP perquè no participin "en aquesta farsa que s'ha tret de la màniga el senyor Aragonès per continuar dividint els catalans".

Carrizosa ha defensat que el seu partit ha estat el primer a rebutjar assistir a la reunió amb el president català i ha exposat que hi ha propostes de juristes que diuen que "no seria possible fer aquest referèndum" que, a parer seu, és contrari a la Constitució.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL

La formació ha presentat a la Junta de Portaveus del Parlament un esborrany de declaració institucional per "condemnar els atacs salvatges, terroristes, que va patir l'Estat d'Israel"

El text també reconeix el dret d'Israel a defensar-se, respectant el dret humanitari i internacional.