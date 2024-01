Cs critica que Junts demani multar les empreses que se'n van anar de Catalunya: "No entén la democràcia"

BARCELONA, 9 gen. (EUROPA PRESS) -

El president de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, ha assegurat que Junts "no entén la democràcia ni l'economia de mercat" després que el portaveu de Junts, Josep Rius, ha afirmat aquest dimarts en una entrevista a Ser Catalunya que el seu partit contempla que les empreses que van traslladar la seu fora de Catalunya pel procés puguin ser sancionades si no tornen.

"No m'estranya que les empreses catalanes que van fer fugir els colpistes no vulguin tornar", ha sostingut Carrizosa en un missatge a X recollit per Europa Press.

També ha augurat que Junts i el president del Govern central, Pedro Sánchez, "es carregaran" l'economia espanyola després de carregar-se la catalana, segons ell.