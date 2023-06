Cs creu que el ple per rellevar Borràs serà un tràmit i demana "deixar de jugar" amb el Parlament

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs al Parlament Anna Grau ha vaticinat aquest dimarts que el ple per rellevar Laura Borràs com a presidenta del Parlament serà un tràmit i ha demanat "deixar de jugar amb el Parlament com si fos una sala de billar".

En una roda de premsa a la cambra, ha demanat respecte per les institucions catalanes després de recordar que la presidència del Parlament és la segona autoritat de Catalunya: "No entenem com fa tants mesos que es fa un ús partidista, frívol i allunyat de la solemnitat".

"Se'ns ha castigat amb una interinitat que no convenia al Parlament i als ciutadans, només als partits que no volien solucionar les seves crisis internes", ha apuntat.

També ha recordat que el seu partit ha presentat la candidatura de l'ex-secretari general i diputat Matías Alonso a la presidència del Parlament, després de reivindicar que en la seva figura conflueixen "valors de regeneració, transparència i integritat" que --segons ha afirmat-- troben a faltar en la política.

A més a més, ha lamentat que en el debat del ple no estiguin previstes intervencions dels grups perquè, a parer seu, era una ocasió "per reflexionar sobre la importància de les institucions catalanes".