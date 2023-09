Cs creu que la declaració parlamentària sobre Rubiales busca "blanquejar" la llei del 'només sí és sí'

BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -

La portaveu de Cs a Catalunya, Anna Grau, ha explicat que el seu grup ha rebutjat signar la declaració de la Junta de Portaveus del Parlament que condemna el cas Rubiales perquè, al seu parer, busca "blanquejar" la llei del 'només sí és sí' i instrumentalitzar les dones.

En un comunicat aquest divendres, Grau sosté que la declaració --subscrita per PSC, ERC, Junts, comuns i la CUP-- alimenta "l'enrenou format i avivat des de les institucions" entorn del cas, que avisa que no ha de servir de cortina de fum per tapar altres assumptes.

Cs havia presentat una declaració alternativa en defensa de la dignitat de les dones en l'esport professional en el Parlament, arran del petó no consentit del president de la Federació Espanyola de Futbol a la jugadora Jenni Hermoso.