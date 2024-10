CS celebrarà la seva VII Assemblea General el cap de setmana vinent a Ciudad Real amb el lema 'Canviem el futur'

CIUDAD REAL 21 oct. (EUROPA PRESS) -

La VII Assemblea General de Ciutadans tindrà lloc els dies 26 i 27 d'octubre a Ciudad Real, concretament al Paranimf Luis Arroyo de la Universitat de Castella-la Manxa.

Amb el lema 'Canviem el Futur', la formació liberal posarà les bases per oferir a l'electorat, diuen, un projecte polític a l'alçada d'Espanya. L'objectiu de la formació és tornar a ser útils a la societat espanyola, transformar el país i consolidar un espai polític que desterri la manera de fer i ser del bipartidisme.

El conclave taronja servirà per sotmetre a aprovació els nous estatuts i l'estratègia programàtica del partit, i també per a la presa de possessió de la nova direcció electa del partit i l'elecció de la resta d'òrgans, tal com ha informat Ciutadans en una nota de premsa.