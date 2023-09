Cs avisa d'un "nou cop" de Puigdemont 6 anys després del ple de 'desconnexió' del Parlament

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

Cs ha avisat aquest dimecres d'un "nou cop a la democràcia" de l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, sis anys després de celebrar-se el ple de 'desconnexió' al Parlament els dies 6 i 7 de setembre del 2017.

En un tuit recollit per Europa Press, la formació taronja ha compartit un vídeo amb imatges del ple de la cambra el 2017 i de la reunió que van mantenir dilluns la vicepresidenta segona i ministra de Treball en funcions, Yolanda Díaz, i Puigdemont al Parlament Europeu a Brussel·les.

"Mentre el PP i el PSOE claudiquen davant Puigdemont, Cs tornarà a frenar les derives totalitàries del separatisme a Europa, a Espanya i a Catalunya", ha sostingut la formació en la mateixa anotació a Twitter.

CARLOS CARRIZOSA

Per la seva banda, el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, també ha sostingut en un tuit recollit per Europa Press que "fa sis anys es va iniciar el cop d'estat capitanejat per Puigdemont".

Així mateix, ha assegurat que si el president del Govern central en funcions i candidat del PSOE Pedro Sánchez "compleix les condicions de Puigdemont deixa Espanya indefensa i la majoria de catalans venuts".

"Cs defensarà la democràcia i la llibertat avui com aleshores", ha conclòs.