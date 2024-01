Cs acusa Junts d'assumir el rol "de la ultradreta nacionalista catalana" en immigració

Creuen que cedir les competències pot implicar l'"expulsió" de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional de Cataluya



BARCELONA, 15 gen. (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta del comitè autonòmic de Cs, Isabel Martínez, ha acusat aquest dilluns Junts d'assumir el rol "de la ultradreta nacionalista catalana, al més pur estil de Ripoll" (Girona), en el tema de la immigració, en al·lusió a l'alcaldessa de la localitat gironina, Sílvia Orriols (Aliança Catalana).

En una roda de premsa, ha lamentat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, pacti amb una formació com Junts després de criticar la possibilitat que cedeixin a Catalunya les competències en matèria d'immigració.

"És una cessió que pot implicar de facto l'expulsió de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional a Catalunya", ha sostingut.

També creu que, en cas que se cedissin les competències, es podria fer una societat al gust de formacions com Junts, en la qual es puguin "purgar o discriminar no només ciutadans pel seu origen, sinó també una llengua per sobre de l'altra".

Després de retreure l'"opacitat i falta de transparència" en tot plegat, ha avisat que estaran atents al fet que la possible cessió de competències no vulneri la normativa europea.