Cs acusa el Govern de "postureig i molt poca feina" per afrontar la sequera i el canvi climàtic

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Cs al Parlament Marina Bravo ha acusat aquest dijous la Generalitat de "postureig i molt poca feina", a més de falta d'estratègia a l'hora d'afrontar la sequera i el canvi climàtic.

Durant el debat final del ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic al Parlament, ha assegurat que Catalunya "hauria pogut estar més ben preparada per a la sequera, però els successius governs únicament s'han preocupat per ser líders del postureig".

La diputada taronja ha apostat per vigilar "amb lupa" totes les obres hidràuliques perquè es licitin, s'executin i s'acabin, i que es faci tot el necessari perquè es posin en marxa.

"No es poden tornar a desar al calaix si plou, com va fer el govern de Montilla i els que van venir després, dels partits que ara volen aparèixer com salvadors i critiquen tant el Govern", ha dit.

Bravo ha advertit que no donaran suport a mesures que serveixin per "alimentar, sense dades i sense evidències, un discurs de decreixement" i que pretenguin contraposar sostenibilitat i desenvolupament econòmic".