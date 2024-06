Cs acusa a Asens d'"assessorar a delinqüents" amb l'Amnistia i ell respon que la defensarà a la UE

PSC, Comuns, ERC, Junts i Podem defensen l'oficialitat del català a Europa

BARCELONA, 4 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Cs a les eleccions europees, Jordi Canyes, ha acusat al candidat dels Comuns, Jaume Asens, d'"assessorar a delinqüents i després dissenyar una auto-amnistia", mentre que el candidat dels Comuns s'ha compromès a defensar la Llei d'Amnistia a la UE i aconseguir l'oficialitat del català en les institucions europees.

En el debat electoral d'aquest dimarts de 3Cat, el candidat de Junts, Aleix Sarri, ha reivindicat que amb l'amnistia "la repressió ha estat derrotada", i també ha reivindicat l'oficialitat del català per tal que els catalans estiguin més protegits i que els joves puguin treballar i fer pràctiques a la UE fent servir la llengua.

La candidata republicana, Diana Riba, ha assegurat que treballarà per "acabar amb la repressió" i perquè la Llei d'Amnistia s'apliqui, i ha subratllat que les amnisties són la normalitat a Europa, en les seves paraules.

El socialista, Javi López, ha dit que li sembla estrany que s'estigui debatent més sobre amnistia en un debat sobre europees que en els debats de les eleccions catalanes, i també s'ha compromès a avançar en el reconeixement i l'ús del català a les institucions europees.

"CORRUPCIÓ I TERRORISME"

Eva Poptcheva (PP) ha assegurat que la Llei d'Amnistia no s'ha impulsat "per delictes de tràfic, sinó per corrupció i terrorisme, dos delictes europeus", i li ha preguntat al PSOE què li semblaria si la candidata del PP, Úrsula Von der Layen, amnistiés a polítics d'ultradreta a canvi de 7 vots per ser investida presidenta de la Comissió Europea, en al·lusió a la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez, i els 7 vots de Junts.

Des de Vox, Carlos Girauta ha titllat a Sánchez d'autòcrata: "S'ha baixat els pantalons davant dels colpistes" amb la Llei d'Amnistia, i ha criticat que els independentistes han convertit la llengua en una eina política.

Per la seva banda, la cap de llista de Podem, Irene Montero, també s'ha mostrat a favor de que el català sigui llengua oficial a la UE, i ha criticat que entre els partits que es presenten a les eleccions hi ha "un gran consens bèl·lic d'augment de la despesa militar", y ha reclamat trencar aquest consens i apostar per la pau.