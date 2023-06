Cs aclareix que encara no han pres cap decisió sobre concórrer o no a les eleccions generals del juliol

MADRID, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de Cs, Adrián Vázquez, ha explicat aquest dimarts que el partit encara no ha pres cap decisió respecte a si concórrer o no a les eleccions generals del mes de juliol, després de les informacions que asseguren que finalment no hi participaran.

"No hi ha cap decisió presa", ha aclarit en un missatge a Twitter recollit per Europa Press, en el qual explica que aquesta decisió "únicament i exclusivament" la pot prendre el Comitè Nacional, que es reuneix aquest matí.

Les eleccions del 28M van suposar una dura garrotada per a Cs, que no va poder obtenir representació a cap de les autonomies en disputa i també va quedar fora de l'Ajuntament de Madrid, on Begoña Villacís ocupava la vicealcaldia. La portaveu nacional, Patricia Guasp, tampoc no ha aconseguit revalidar l'escó a les Balears, autonomia on lluitava per la presidència del govern.

Vázquez va anunciar dilluns, després de la jornada electoral, que l'Executiva del partit havia convocat d'"urgència" el Comitè Nacional per valorar la concurrència o no a les generals, ja que aquest és "l'únic òrgan que té la potestat" de prendre la decisió. L'Executiva havia convocat aquest comitè dilluns vinent, però han decidit avançar la reunió a causa dels esdeveniments.

El Comitè Nacional està presidit pel secretari general, Vázquez en aquest cas, i està format per la direcció ampliada, un total de 30 persones. En aquest comitè, constituït arran del procés de refundació del partit, hi figuren, per exemple, Villacís i l'expresidenta Inés Arrimadas.

Segons els estatuts de Cs aprovats al gener, és l'òrgan de direcció, govern i administració del partit entre assemblees. A més d'aprovar la participació del partit en els processos electorals, també té el poder d'aprovar qualsevol acord de coalició amb altres partits, tant en l'àmbit autonòmic com nacional.

Si Cs decideix concórrer a les eleccions, necessita nomenar un candidat, que ara mateix no tenen. Els estatuts estipulen que el candidat a la presidència del Govern d'Espanya s'ha d'elegir mitjançant eleccions primàries, però a hores d'ara no se sap si podrien nomenar algú sense la necessitat de passar pel procés ja que les eleccions s'han convocat de manera anticipada.