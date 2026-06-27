Cruset (Junts): "Molts" alcaldes del PSOE volen que Sánchez s'aparti per evitar un "tsunami" electoral

Jesús Hellín - Europa Press
Sobre la moció de censura, insisteix que no faran res que apropi Vox al Govern espanyol
MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El portaveu adjunt de Junts en el Congrés, Josep Maria Cruset, està convençut que "molts" alcaldes, presidents autonòmics i presidents de diputació del PSOE desitgen que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'aparti i deixi pas a un altre candidat el que resta de legislatura, per evitar un "tsunami" electoral.
En una entrevista del programa 'Parlamento' de RNE, recollida per Europa Press, ha insistit que la proposta llançada aquesta setmana per Miriam Nogueras no només és viable sinó que amb el temps serà "l'única solució" a la governabilitat.
Ha tornat a justificar la necessitat d'aquesta 'via Starmer' --pel ja dimitit exprimer ministre britànic, Keir Starmer-- davant l'evidència que Sánchez no té majoria parlamentària per portar la legislatura fins al final d'una manera "normal", però el PSOE sí té vots suficients (entre ells els de Junts) per bloquejar la possibilitat que l'extrema dreta acabi arribant al Govern estatal.
Per això, no només és "bona", sinó "necessària", la proposta que el president deixi que aquesta majoria del Congrés pugui investir una altra persona, tenint en compte que els casos de corrupció assetgen "cada vegada més" un Sánchez que, a més, no compleix els compromisos amb Catalunya, diu.
Cruset s'ha mostrat convençut que, si pogués entrar en els caps de "molts" alcaldes, presidents autonòmics i presidents de diputació del PSOE amb vista als propers comicis autonòmics i municipals, pensarien igual que Junts.
VEU "HUMÀ" QUE D'ENTRADA SÁNCHEZ HO REBUTGI
Després de rebutjar que el Govern espanyol vegi aquesta iniciativa com una "ocurrència", ha afirmat que el seu partit no prendrà en consideració el rebuig inicial de Sánchez, perquè entén que és "humà" que "ningú" accepti de primeres que és "el problema" i que "s'ha d'apartar", i perquè sosté que aquest suggeriment necessita "temps, meditació i anàlisi".
Cruset ha presumit que Junts hagi estat l'únic partit en posar aquesta qüestió damunt de la taula com a sortida a l'actual bloqueig i ha qüestionat que els altres només s'hagin "enfadat molt".
El 'número dos' de Junts en el Congrés sosté que ara és el moment que el PSOE prengui una decisió, perquè no pot seguir fent veure que "aquí no passa res, que tot està en ordre i que vivim en un món feliç".
En cas contrari, ha advertit, els socialistes seran "els responsables" que d'aquí a un temps "arribi l'inevitable", bé perquè s'esgota la legislatura o bé perquè hi ha un avançament electoral: que l'extrema dreta estigui més forta.
NO PARLA ENCARA DE POSSIBLES PERFILS
Malgrat la conveniència que defensa Junts d'una nova Presidència, Cruset no ha anat més enllà i ha refusat parlar de possibles perfils. "No parlem ni de si ha de ser del PSOE o no, si havia de ser d'unes característiques o no, bàsicament perquè, quan s'arribi aquell riu, ja creuarem aquell pont", ha resolt.
Preguntat sobre si Junts està donant un cop de porta a una hipotètica moció de censura del PP, ha respost que Junts n'ha sentit parlar "moltíssim" però "mai" hi ha hagut ni ha vist cap proposta. Això sí, ha insistit que els de Carles Puigdemont no faran "res" que apropi "gens ni mica" l'extrema dreta al Govern de l'Estat.